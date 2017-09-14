海軍陸戰隊70年環島路跑 雲林弟兄接棒精神抖擻

全國海軍陸戰隊退伍弟兄慶祝陸戰隊成立70年發起接力環島活動，今天由雲林接棒從西螺大橋出發。（記者黃淑莉攝）

2017-09-14 08:07

［記者黃淑莉／雲林報導］海軍陸戰隊今年成立70年，全國各地陸戰隊退伍弟兄發起「熱血接力環島路跑」活動慶祝，今天由雲林接棒，早上6點半從西螺大橋前起跑，9點半在石龜火車站交棒給嘉義，預計16日抵達左營忠誠營區全國大會師慶生。

今天一早30多位雲林海軍陸戰隊伍協會的成員陸續抵達西螺大橋，有人笑稱退伍20年沒跑步了，為了慶祝陸戰隊成軍70年，再怎麼跑不動也要來跑一下，不過也有成員要挑戰西螺到斗南20.8公里。

參加路跑成員在陸戰隊退役中校林佑諭整隊帶領之下先做操暖身，雖然大家都已退伍，但聽到長官整隊看齊口令，大家一樣不敢隨便，答數時精神抖擻、聲音宏亮。

雲林海軍陸戰隊退伍協會理事長郭永興表示，這次熱血接力環島路跑活動6日從桃園陸戰隊隊史館起跑，雲林從西螺到斗南共計20.8公里，當兵期間，陸戰隊員幾乎每天要領1萬5，即每天早中晚各跑5000公尺，但考量有的退伍弟兄歲數已大，因此區分5站，讓大家都能一起參與，沿途大家還以宏亮的聲音答數，展現陸戰隊不怕苦、不怕難及不怕死的精神。