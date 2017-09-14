iPhone 7降價 盤商「被暗算」一夕損失破千萬

蘋果昨天發表iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X等三款新機。（記者陳炳宏攝）

2017-09-14 08:25

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果昨天發表iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X等三款新機，蘋果官網也旋即公布iPhone 7系列降價，最多達5千元。有媒體報導，iPhone 7這次大降價，讓還有庫存的盤商及通訊行，一夕損失不少，總體破千萬元，成了最大受災戶。

iPhone 7和iPhone 7 Plus同步降價，只有32GB、128GB可選擇，比起原價降4400至5000元不等。iPhone 7 32GB原先賣2萬4500元，降價後1萬9900元；128GB則從2萬8500元降至2萬3500元。此外，iPhone 7 Plus 32GB先前價格為2萬8900元，降價後2萬4500元；128GB則是3萬2900元降至2萬8100元。

《中國時報》報導，iPhone 7銷售不如預期，蘋果趁新機上市順便清貨，幾乎是打8折。其中降價多的是iPhone7 128GB，從2萬8500元殺到2萬3500元。這波降價讓許多盤商氣到差點昏倒，北部有盤商還堆了上百台iPhone 7在倉庫，原本要趁iPhone8的買氣再賺一票，沒想到蘋果來這招，一夕之間賠了幾百萬，盤商及中小型通訊業者損失合計破千萬。