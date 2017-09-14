台灣美女網紅遊北京 這句話讓強國人崩潰怒罵！

台灣知名美妝YouTuber黃小米（右）和Catie（左）。（圖擷取自YouTube）

2017-09-14 08:03

〔即時新聞／綜合報導〕台灣知名美妝YouTuber黃小米和Catie兩人日前同遊中國北京，一起參加亞曼尼（Giorgio Armani）的活動，黃小米卻因為介紹美妝時，表示小包裝的保養品「出國」很方便。這句「出國」讓中國網友崩潰，嗆說黃小米在搞台獨分裂。

黃小米在12日在YouTube發布影片，她主要是要參加北京Giorgio Armani Beauty概念展覽Armani Box活動，影片開始先在黃小米飯店內介紹美妝保養品時，在介紹一款保養品時說：「它這樣小小瓶包裝，除了很快用完之外，出國攜帶也很方便」。這句話中提到的「出國」2字，讓中國網友群起憤怒。

中國網友表示，「到北京算出國？！姐姐，你是中國人好嗎！」、「出國？這我就不懂你了，搞美妝還談政治？」、「為什麼要說出國你去北京你竟然說出國？也許你本身沒有政治立場，這種不經意透露的內心獨白更過分﻿」、「出國兩個字，我取消訂閱了，不肯承認還好意思來中國賺錢，牛逼﻿」、「出國...無法原諒」、「說出國去北京，什麼情況震驚，上次Catie說強國大媽被噴慘，解釋都沒用」。

黃小米在一則留言中回覆，「這個是美妝頻道不談政治唷:）」。其他台灣網友也聲援她，「一點字句就高潮了，難怪到處都要文明的標語」、「出國哪裡錯？」「這都能吵起來」。

相關影片請見：

（約52秒左右）

黃小米因為介紹美妝時，表示小包裝的保養品「出國」很方便，卻讓中國網友憤怒。（圖擷取自YouTube）