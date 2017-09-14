信妙禪無法控制搖晃 他問正統佛教法師得到答案...

現在有許多曾被拉進佛教如來宗的民眾出面爆料。（圖取自YouTube）

2017-09-14 06:58

〔即時新聞／綜合報導〕宗教組織「佛教如來宗」被踢爆信眾集資4000多萬元，買名車供創始人妙禪師父代步，引起各界討論；現在有許多曾被拉進佛教如來宗的民眾出面爆料，其中有民眾透露自己加入如來宗3個月內發生的事情，也表示搖晃一事是真的，他自己也無法控制，當下意識也很清楚。

《蘋果日報》報導，這名過去加入如來宗的民眾透露，他曾在如來宗幹部訓練的法會上拿佛經請示老師而被斥責，對方和他說「師父已成佛，師父說的就是佛法」，告訴他在如來宗內不用讀經，對方甚至在千人會場直接問：「你們誰還想讀那些佛經呢？」這名網友舉起手，老師卻向他說：「你可能不適合本門喔！」，最後他自己站起走掉。

該名民眾說，他後來參加了正信的佛教團體聽了許多佛理後，才明白如來宗講得「佛理」有多荒謬，如果有很多疑問提出，還會被斥責「不要影響同修，是造大業，不要批評師父，是毀佛，是謗佛！」

對於在如來宗的法會中，很多人都會搖晃一事，該名民眾透露這件事也讓他困惑很久，因為他也晃了，完全無法控制，且意識非常清楚，但後來他到詢問正信的佛教團體的法師，對方解釋打坐襌定時出現靈動或氣動是非常正常的事，這是個人體質造成，道教乩童也是一樣。但不要當成是自己感應了什麼事，而被有心人利用。