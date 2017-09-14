泰利颱風進入北部近海！苗栗以北嚴防強風大雨

大台北地區、基隆北海岸及苗栗以北山區有局部大雨發生的機率，下半天起隨颱風遠離降雨將逐漸緩和。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-09-14 06:32

〔即時新聞／綜合報導〕泰利颱風擦過台灣北海岸，今天受到颱風外圍環流影響，北台灣雨勢會較為明顯，氣象局今天清晨對基隆、台北、新北、桃園、竹縣及苗栗等縣市發布大雨特報，其他地區也會有局部零星陣雨的機率，下半天起隨颱風遠離降雨將逐漸緩和。

中央氣象局指出，目前泰利中心位於台北東北東方約360公里的海面上，以每小時8公里的速度向北北西轉北移動，強度已達中颱上限，暴風半徑250公里，其暴風圈已進入台灣北部及東北部海面，從事海面航行作業的船隻需嚴加戒備。

今天氣溫方面，北部及東北部下雨加上雲量偏多，高溫約29至31度，中南部高溫約32至34度，沒下雨時仍會感到悶熱，花、東地區則有局部焚風發生的機率，高溫35度左右。另外今天台灣各地及離島地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

氣象局提醒，雖然暴風圈未籠罩台灣地區，但基隆北海岸，中部以北、東北部沿海空曠地區及蘭嶼、澎湖、金門、馬祖仍易有8到9級強陣風，台灣東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島、北部及南部沿海易有長浪發生，海邊活動請特別注意安全。

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泰利颱風逐漸遠離台灣，海面作業船隻需留意。（圖擷自中央氣象局）

氣象局今天對苗栗以北6縣市發布大雨特報。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）