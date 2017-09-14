颱風泰利變胖 暴風半徑擴大為250公里

2017-09-14 00:20

〔中央社〕颱風泰利逐漸北上，中央氣象局防災科長謝明昌今天表示，颱風泰利位處於有利發展的環境，結構在過去3小時變得更加紮實，強度也略為增強，暴風半徑也從220公里擴大為250公里。

據氣象局最新觀測資料，晚間11時，今年第18號颱風泰利位在台北東北東方380公里海面上，正以每小時11轉8公里速度，向北北西進行。

氣象局指出，颱風泰利過去3小時強度略為增強，暴風半徑亦稍擴大，其暴風圈正逐漸進入台灣東北部近海，對台灣東北部海面及台灣北部海面構成威脅；預計此颱風強度仍有稍增強的趨勢，明天(14日)晚間11時將位在臺北的東北方約410公里海面上。

中央氣象局防災科長謝明昌今天晚上在警報記者會中表示，颱風泰利所屬的環境有利發展，因此過去3小時不僅強度略為增強，暴風半徑也從220公里，擴大為250公里。

他表示，預估今晚入夜後到明天上半天，颱風外圍會更加接近北部海面，基隆北海岸易有9至10級強陣風，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖亦有8到9級強陣風出現。

降雨部分，氣象局持續針對基隆北海岸、大台北地區及苗栗以北山區發布大雨特報。謝明昌也說，雖然颱風泰利離台灣有點距離，但北台灣地區仍會有比較強的強降雨。