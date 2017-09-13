台江國家公園陸蟹 遭蓄意擊殺慘死馬路上

每一隻凶狠圓軸蟹的背甲上都有一個大洞，志工質疑是遭人蓄意擊殺而死。（記者蔡文居攝）

2017-09-13 23:44

〔記者蔡文居／台南報導〕台江國家公園內的城西防風林一帶，目前正值陸蟹繁殖高峰期，最近保育志工發現，有10餘隻兇狠圓軸蟹異常慘死在馬上路，而且這些螃蟹的共同點都是背甲疑似遭人蓄意擊殺而死，而非路殺意外。保育志工痛批「兇手」實在太惡劣了，要求主管單位應介入調查。

台管處保育課長王建智表示，該管處確有接獲該訊息，經查已發現17隻兇狠圓軸蟹不明原因死亡，由於並未發現目擊者，是否有人惡意擊殺或是遭鳥類啄食等意外，仍得深入調查，目前已請國家公園警察隊隊加強巡邏。

王建智表示，兇狠圓軸蟹並非保育類動物，但在國公家園園區內獵殺非保育類動物，仍違反國家公園管理法及野生動物保育法。

凶狠圓軸蟹的頭胸甲寬可達12公分，是台灣最大的陸蟹，又有紅憨狗、雷公蟳等別稱，屬於夜行性。

保育志工表示，最近不少凶狠圓軸蟹遭人蓄意擊殺而死，每一隻的背甲上都有一個大洞，看起來像是被人用木棍或銳器戳擊造成的，明顯與車輛輾過的路殺及鳥類啄食不同，而且似乎只針兇狠圓軸蟹「行兇」，其他陸蟹則沒有這種情形，動機何在，令人難以理解。