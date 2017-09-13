留下好滋味 年輕姊弟忍18小時高溫製果乾

郭國辰因協助在地農民代烘果乾，快速累積經驗。（記者黃文瑜攝）

2017-09-13 22:32

〔記者黃文瑜／台南報導〕近年台南作果乾的行業漸漸興起，許多社區及農會都會將在地水果做成果乾，對於延長水果壽命穩定水果市場的價格有很大助益，楠西一對7、8年級姊弟郭家佑與郭國辰4年前開始投入，一天得花18小時在悶熱的鐵皮屋內作業，工時長又辛苦，但為了幫助在地農民他們樂在其中，除了收購當地芒果，也開發各種新果乾打入市場，保留水果好滋味，將台南水果推往台灣中北部。

擁有碩士學歷的郭國辰說，從很小的時候阿公就專做芒果乾批發，但芒果產季每年只有6月到9月，大學時每逢暑假就是芒果乾工廠最需人力的時候，因此都到姑姑家協助製做芒果乾，竟然做出興趣，畢業後就決定留在家鄉，開果乾工廠，雖然工時長、工作辛苦，因製果乾要不斷翻面、評估水份是否收乾，全都要靠人工，因此需在悶熱的環境下工作，但他立志要協助在地的農民，推廣台南的水果。

工廠也幫在地農民代烘果乾，不過每個人「手路」不同，有的人糖加得多，有的人加得少，削法不同，烘的時間也不同，讓郭國辰累積很多經驗，一開始做果乾都要一塊一塊摸，現在只要目測就能知道是否完成，除了在夏天做芒果乾外，冬天就開始製作善化的草莓果乾、接著是楠西的楊桃乾、芭樂乾、情人果、關廟鳳梨乾，等芒果產季後，就開始做檸檬乾。

「我們上半年做果乾，下半年擺市集。」郭家佑說，台南人很容易能吃到新鮮水果，因此果乾在台南的銷路不是最好的，加上傳統蜜餞名店已有響亮名號，難以打入市場，果乾反而很受中北部民眾的喜愛，果乾市場很有潛力，但是做果乾實在很辛苦，加上水果產地人口外移，所以年輕人力也很少，忙的時候也很缺工。