蚯蚓便便能幹嘛？達人：在家種有機蔬菜

新農人推薦民眾在家種植有機蔬菜時，可使用蚯蚓肥。（記者黃文瑜攝）

2017-09-13 22:21

〔記者黃文瑜／台南報導〕蚯蚓的便便很好用！

有機農法正夯，許多人在家中陽臺或庭院種菜，以天然的菌種當肥料，但也有農民特別養蚯蚓來吃腐爛有機物，再以蚯蚓的排泄物做為「蚯蚓肥」天然肥料，目前台灣農業雖然沒有農民只用蚯蚓肥種植作物，但種植蘆筍的新農人曾冠維推薦民眾，可在家嘗試蚯蚓肥，不但無臭味，效果也很好。

蚯蚓的糞便富含氮、磷、鉀等酵素及微量元素，是葉菜類生長重要的原素，因此，葉菜類作物適合以蚯蚓肥做為天然肥料，走馬瀨農場推部主任陳益州說，蚯蚓繁殖的速度很快，一隻蚯蚓可在土壤水分適中的環境存活3到4年，每週可下一顆卵，一顆卵可孵出3隻蚯蚓幼蟲，因此，蚯蚓便便是很容易取得的肥料，目前園區也飼養蚯蚓取肥，作為推廣食農教育的範例。

新農人曾冠維說，蚯蚓肥是「平均肥」，一般果樹或是其他作物在結果時期，就需要再搭配其他肥料，否則不夠力，無法讓果樹順利結果。

他說，大量種植有機蔬菜的農民，大都也會田裡養蚯蚓。目前這類肥料在台灣尚未流行，加上蚯蚓肥較費工，在收成時還必須動用人工進行分離，較大量的才使用機器，但一般家庭如果有種植有機蔬菜，不妨可使用蚯蚓肥，因為相較其他有機肥料，蚯蚓肥價格低廉。