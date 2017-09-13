台南有輛活力文康車 歌手助陣陪阿公阿嬤歡唱

台南市社會局「活力文康車」，是行動版卡拉OK車，下鄉讓長輩開唱。（記者楊金城攝）

2017-09-13 21:59

〔記者楊金城／台南報導〕台南市社會局照顧服務管理中心有輛「活力文康車」，是行動版「卡拉OK」車，今天下午前進偏遠的將軍區將軍社區開唱3小時，還邀請來歌手楊欣樺與阿公阿嬤唱歌同樂，難得能跟歌星唱歌，長輩們開心不已。

活力文康車全台南市就僅有1輛，巡迴各關懷照顧據點非常搶手，照管中心輔導員陳月貞特地安排文康車今開進將軍社區，而「安可女王」楊欣樺是將軍區的女兒，一接到故鄉將軍區有這項文康關懷活動，義不容辭參加。

社區長輩聽到社區廣播說有活力文康車和歌星來到關懷據點，二話不說來據點後就迫不及待的點歌，開心的一首首歌歡唱下去，熱鬧極了。將軍關懷據點主任吳義和帶志工忙接待長輩。

76歲阿公吳輝煌高興地說，年歲這麼大，還沒跟歌星合唱過，真是做夢也想不到，晚上會開心的睡不著。

陳月貞說，文康車有準備休閒桌椅、咖啡、餅乾，還讓長輩可以一面唱一面搖鈴，在室外開唱創造很嗨的感覺。

不過，很受關懷據點歡迎的文康車就只有1輛，排隊申請要等很久，有不少長輩希望照管中心再編預算購置第2輛，也可以由社會愛心捐贈。