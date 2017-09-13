夏天夜跑防中暑？恐比晨跑危險 當心昏迷失憶

醫師提醒，夜跑賽事的環境溫度走向為從32℃慢慢降至30℃，處在高溫的時間更長，相對提高中暑、熱衰竭危機。示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

2017-09-13 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕沒太陽也會中暑？一名50多歲男性參加12公里夜跑，在快衝刺到終點時突然當場昏倒、意識不清，被送往醫院。他到院時體溫高達41℃，雖經緊急降溫，送進加護病房治療，卻因「急性腦病變」而出現了短暫的記憶喪失，直到隔天上午才想起來發生什麼事。

據《ETNEWS》，收治病患的三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡表示，比起民眾自主路跑，路跑賽事會有更多中暑案例，因為自主跑步累了就會休息，比賽卻會為了成績勉強撐到終點線，更有機會引發中暑、熱衰竭。

晨間路跑賽事多為上午6點開跑、10點結束，環境溫度從6點的28℃慢慢升至10點的32℃；但夜跑賽事的環境溫度走向則為從32℃慢慢降至30℃，處在高溫的時間更長，相對提高中暑、熱衰竭危機。

朱柏齡也提醒，一旦熱指數（氣溫+濕度x0.1）超過35度時，跑步民眾應15至20分就要補充200至300c.c.的水分。若遇到中暑而倒下的人，要趕緊將其移到陰涼處、解開衣服、用電扇或冷水幫助降溫，情況嚴重時應儘速送醫。

據《蘋果日報》，台灣肥胖醫學會理事蕭敦仁指出，每次晨跑或夜跑約30到60分鐘為最佳長度。但要謹記，跑步不可在吃完飯後馬上進行，防止腹痛、腹脹等功能性消化不良；也不建議在睡前1至2小時夜跑，以免影響。