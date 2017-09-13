難忘棒球時代意義 林世寶募萬顆舊球創作「希望之樹」

今年WBSC世界盃少棒錦標賽總監Mr Santiago George（左） 全力協助林世寶（右），完全希望之樹。（林世寶提供）

2017-09-13 21:57

〔記者劉力仁／台北-紐約報導〕國人迷棒球，一向收集廢棄或回收物質進行大型公共藝術創作的旅美藝術家林世寶，正在台、美、日募集2萬5千顆舊球，預計花2年時間進行最新創作「希望之樹」，完成之後於全美棒球場開始巡迴，之後進入南美及歐洲，最後於2020日本東京奧運球場點燈，將藝術與運動跨國界結合，傳達希望與愛。

林世寶是正港的台灣囝仔，為了追求藝術夢，留學美日，目前旅居紐約。他說，他成長的年代，常常在半夜起來看球賽轉播，只有棒球運動能牽動台灣人的心。每當打擊區發出聲響，球往空中遠遠飛去，全場數萬雙眼睛一起注視球的軌跡，這一瞬間球迷的心情是一致的，熱切地希望飛出場外，接著數萬個喉嚨發出狂熱叫喊，響徹天空。由於棒球創造無數令國人感動與榮耀的集體記憶，在美日也是如此，他希望以回收的棒球創造出大型公共藝術「希望之樹」，呈現棒球對現代人的獨特意義。

林世寶說，他的構想提出之後，獲得今年WBSC世界盃少棒錦標賽總監Mr Santiago George全力協助，日本方面在志工協助下，目前己有超過2百支球隊協助回收舊球，他希望國人也支持此一活動，如果有舊球，請寄至台北市大安區建國南路一段162號，上古藝術收。

國人對林世寶並不熟悉，他26歲即獲得日本畫壇最高榮譽的「日法美展」首獎，是最年輕得主，至今已榮獲20多項國際性藝術大獎，聯合國也曾表揚他為當代「傑出藝術家」。他創作靈感多來自於募集人們丟棄不要的物品，他說，這些物品來自各方，加上曾經被使用過，所以別具意義。

他的創作能量豐沛，1994年募集50萬枚硬幣創作「守住和平」；1997年募集百萬美分鎳幣創作「和平進行曲」；2004年收集1千條老舊牛仔褲創作「穿衣吃飯」，訴說移民在紐約大都會打拚的故事。2005年募集30萬支舊筆完成「智慧之門」，成為日本愛知世界博覽會中唯一代表台灣意象展覽品；2006年募集20萬支用過的奶嘴創作的聖誕樹「愛之樹」，取其親恩及關愛意涵，希望年輕人能多關懷父母；2014年回收1萬多個工人用過的廢麻布手套，製成「粉紅讚車」，傳達工人打拚的精神；2015年回收2萬6千多支廢棄手機創作的「F1讚車」，希望提醒民眾不要沉迷科技，而忽略了跟人之間的自然互動。