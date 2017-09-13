還原課審大會現場 管碧玲：教長犯下錯誤的30秒

2017-09-13 21:32

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部課審大會在10日通過12年國教高中國文課綱的文言文比例高達45％到55％，民進黨立委管碧玲在細聽當天會議的錄音之後，今天晚間直指教育部長潘文忠當天主持課審大會時，犯下錯誤的30秒，在調降文言文比例的4個修正案均未獲得過半數同意票之後，潘竟「口誤」把回到「研修小組」的提案，說成「課綱委員的…吼」，且下了結論：「這個意見....好。」但根本沒有所謂的「課綱委員…吼」一案，後即依循之前作法，使研修小組45％到55％被誤當作「原案」的草案，就這樣烏龍一場成為決議案了。

管碧玲更直指，這次課綱文白比例，在課審大會審議時，教育部長、國教院長、法制科長都「不諳法令」，導致決議出現重大瑕疵，真是一個應該提出來作為教材的案例。經過這幾天的釐清，和大聲疾呼，展望9月23的課審大會，必會有委員提案要求重審，重審也是唯一讓決策合法的路，期待課審大會委員們發揮睿智，讓文白爭議在合法的程序與合理的內容之下落幕。

管碧玲在仔細聽過當天開會的錄音帶之後，認為課審大會在開會處理文白比例時犯下4項錯誤：

1、法制科長誤解「普高分組決議的法律地位」，誤以為需要有委員附署才能列案，因此原本即受法律保障的普高分組提案（調降文言文比例30％），卻是經委員在現場爭取之後才能被列為第4案。

2、課審會長期未瞭解法規，誤將國教院研修小組的草案，自動當作大會的原案，只要沒有其他案過半數，原案自動變成決議案。

3、在調降文言文比例4案均未獲過半數同意之後，部長潘文忠用30秒時間說：「對不起我先了解一下程序，如果我們所有的提案都沒有獲通過，後續會回到課綱委員的...吼？這個意見....好」，就是教長這30秒的時間，45％到55％一案就變成決議案了。

管碧玲表示，問題是，部長潘文忠其實是口誤了，他把「研修小組」的草案，說成「課綱委員的⋯⋯⋯吼」，「課綱委員的⋯⋯吼」是什麼？自是烏龍無誤！

4、研修小組45％到55％草案，原本和其他提案應同樣被表決，教育部卻誤把研修小組草案當作「原案」，就這樣烏龍一場成為決議案。