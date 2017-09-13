課本只講大歷史…竹縣文史界促推鄉土教學 關懷在地

2017-09-13 21:33

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣政府曾發行一套國民中小學鄉土教育補充教材，但十幾年未曾修訂，目前也鮮少教師拿來參考、教學使用，讓文史工作者頗為擔憂，建議除了國小母語課程，應鼓勵各級學校推動鄉土教學，引導學子認識、進而關懷自己的家鄉文化，從小扎根。

縣府：各校自編教材 融入各領域課程

不過，縣府教育處副處長李國祿說明，早期是因為政策支持，所以縣府編纂、發行鄉土教材，但課程綱要調整後，多在社會科領域推展，除了國小每週有一堂母語教學，目前主要由各校彈性發展，連結在地資源，自編教材融入各領域課程，讓鄉土教學更加多元化、生活化。

例如東興國小發展「東興小導遊」，師生踏查東興圳沿線，創意製作旅遊指南；六家國小訪談耆老、蒐集資料，推出六家庄故事繪本；新豐國中以「英騎千里」為題，設計各領域教材，帶學生騎鐵馬認識家鄉；峨眉國中的偏鄉特色遊學計畫，也以東方美人茶的茶鄉文化主題，融入各領域課程等，都深具成果。

文史工作者古少騏說，教育部審定的歷史課本，只講大歷史，但新竹本地的墾拓史、各鄉鎮開發史等，新竹縣的學校都缺乏相關課程，讓她十分驚訝，「新竹的鄉土教學幾乎是零」，沒有關懷在地，如何放眼世界？

芎林鄉代表鄭昱芸說，她在竹東社大主講「芎林歷史」已經3學期，學員有不少是退休老師，他們說，想多認識自己的土地，這讓她很訝異；既然縣民有此需求，她建請縣政府正視，多鼓勵學校推廣鄉土教學，從教育扎根。

台南市是教育界公認較重視文史的縣市之一，台南市教育局表示，台南文史納入教師甄試筆試中，即要求為人師表對鄉土應有基本認識。

縣府曾出版育補充教材 被學校束之高閣

竹縣府在民國90年初以教育研究計畫案，發行一套13鄉鎮市的鄉土教材，由一群教育工作者編纂，內容涵蓋歷史、地理、自然、藝術、語言等範疇，類似縮小版的地方志，但迄今未曾新增修訂，各校也多束之高閣。

多名校長、教師受訪表示，學校的彈性課程，幾乎都拿來加強各科領域，鄉土探索多放在社團，朝興趣發展；雖有有正規的鄉土課程，但有些學校會申請計畫，結合社區設計特色課程；有些學校則是利用假日、寒暑假或是校慶，設計學習單，規劃與鄉土有關的營隊或親子活動。

國立竹北高中歷史教師林桂玲說，現行歷史課程內容已很多，在時間壓力下，老師們多擔心上不完了，根本無暇教鄉土史；而且新竹縣較少人投入文史編纂，學校老師也多未接受相關訓練；此外，鄉土史不考試，家長是否支持孩子上這類課程，也是個問題。