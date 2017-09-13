iPhone X推臉部辨識系統 網友憂：那南韓怎麼辦？

蘋果10週年紀念新機iPhone X推出臉部辨識系統，有網友搞笑問說那南韓怎麼辦，意外引起廣泛討論。（本報合成圖）

2017-09-13 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果10週年紀念新機iPhone X取消蘋果的經典「Home鍵」功能，改採全新身分認證機制「Face ID」，用戶必須長看手機螢幕，透過臉部辨識系統解鎖，但卻引發不少網友在PTT上詢問：「韓國人買iPhone X臉部辨識解鎖時一定很困惑，因為可以互相解鎖....。」

人臉辨識系統利用五官輪廓角度、距離來建立3D結構模型，以此進行身分辨識的依據，常用於軍事單位、政府機關、實驗機構等等高機密場所，這次的iPhone X捨棄Home鍵，昇華成Face ID主攻金字塔頂端消費客群，成功引起買家矚目，除了引發網友討論化妝、戴墨鏡、帽子等等在外物影響之下的精準度討論外，也有網友提出質疑「在南韓大家都長一樣，隨便一個人都能解鎖你手機，這樣還要賣嗎？」意外引起廣泛討論。

不少網友紛紛留言：「完了，蘋果在韓國吞敗」、「所以韓國只能賣三星啊」、「Face ID在韓國安全性堪憂」；但也有網友很嚴肅的詢問：「雙胞胎的話呢？」、「臉部受傷有缺損的話呢？」，對此有人回應表示蘋果發表會上有解釋，如果臉部辨識失敗，其實可以靠輸入密碼解決，不用太過緊張。