全庄最後一支！守護公用電話 廟公這樣做…

廟公王州成（右）和太太王吳寶貴（左）把庄內僅存的公用電話當成寶貝，自備破幣三不五時就打一打電話，整整打了11年，以免得公用電話因為沒人使用，被中華電信拆機收回。（記者楊金城攝）

2017-09-13 21:09

〔記者楊金城／台南報導〕手機普及後，公用電話的使用率大幅降低，台南市北門區永華里井仔腳泰安宮70歲廟祝王州成，則是把庄內僅存的1支公用電話視為寶貝，他和太太王吳寶貴三不五時就打一打公用電話，免得它因為沒人使用，被中華電信拆機收回，王州成一打就是11年！

「井仔腳全庄就只有這支公用電話，如果被拆機，會很可惜，萬一有遊客、庄民要打公用電話卻沒得用，將很不方便！」王州成說，很簡單的一個念頭，讓這支公用電話有人情味。

井仔腳聚落緊鄰觀光景點、全台最早的井仔腳瓦盤鹽田，聚落現在只剩約30戶，全庄唯一一支公用電話就設在當地泰安宮的廟口，王州成、王吳寶貴夫婦自備零錢，常常投幣1元打一打公用電話，讓它不會被拆機，遊客有需要，就用得上！

井仔腳鹽鄉民宿老闆洪有志說，廟公王州成保留公用電話的小動作，看在一般人眼裡可能沒什麼，可是他搶救保存這支電話的想法，卻讓人感動。手機、網路帶來便利，但在沒有手機、呼叫器的那個年代，這支公用電話卻是很多人共同的回憶。公用電話愈來愈少了，也許下一代也不曉得有這種公用電話，希望能夠繼續保留、使用它。

中華電信承辦大北門公用電話業務的池獻輝說，公用電話近些年使用率低，客戶群流失，目前台南市大北門區公用電話只剩600多座，大多設在公車站、公共場所和鬧區，偏遠地區的公用電話，只要連續2、3個月使用率是「0」，就會拆機收回，大北門區的公用電話比以前少了一半以上。

井仔腳泰安宮這支公用電話，一個月最多收入近百元，少則3、40元，大多是王州成夫婦「貢獻」的！

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王州成視井仔腳庄內僅存一支公用電話為寶貝，三不五時就投幣用一用，以免它被拆。（記者楊金城攝）