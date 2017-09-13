喵星人煉獄！14貓遭活活餓死 屍爛長蛆剩皮毛

2017-09-13 20:34

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市動物保護防疫所今天接獲愛貓人士通報，在七堵區明德一路1間民宅發現14隻貓屍，由於陳屍已久屍體長滿蛆蟲，甚至只剩白骨及皮毛，屋內充滿濃重屍臭，環境非常髒亂惡劣，倖存的11隻貓也瘦成皮包骨，幾近命危，愛貓人士不忍地說：「簡直就是貓的煉獄！」

前女F4團員通報 救出倖存11隻

基隆市動物保護防疫所長陳瑞濱說，前女F4團員、藝人Amy安真佑等愛貓人士通報，前天（11日）在明德一路1處公寓5樓頂樓加蓋民宅，發現有20多隻貓因飼主疏於照料，其中11隻幼貓、3隻成貓，遭關在手提籠內明顯被餓死，死亡多時，只剩蛆及皮毛，令人不忍卒睹。

動保所今天到現場稽查，發現環境髒亂惡臭、滿地都是發霉貓屎，且無乾淨的飼料、飲水，倖存的11隻貓也是幾近命危。

陳姓女飼主向動保所聲稱，民宅是今年承租，父親從6月26日起生病住院，為了照顧父親都住在醫院，沒回來住，但每天凌晨都會回來餵貓，不知何時起，大門突然被反鎖，曾找鎖匠，但須破壞大門，無力負擔才作罷。她說，雖然無法進入屋內，但都會從窗戶投擲飼料餵貓咪。

不過，對於貓隻被關在手提籠內明顯被餓死，且死亡多時只剩蛆及皮毛等情事，陳女都說不知情。

陳瑞濱說，經蒐證，認定陳女違反動物保護法第25條規定「故意傷害或使動物遭受傷害」，依法函送，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金。