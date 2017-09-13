肯定內思高工辦學 基金會再捐百萬助學

2017-09-13 20:22

〔記者黃美珠／新竹報導〕「現在不缺動嘴和動腦的，就缺動手的人才！」誠萱社會福利基金會董事張志豪今天代表基金會捐助私立內思高工100萬元，他說，從所屬企業員工發現內思校友技藝不輸人，工作態度更勝一籌，所以連續2次斥資百萬助學該校學子，希望翻轉技職學校學生的社會刻板印象。

張志豪直言，傳統升學主義下，當前職場中完全不缺只會動嘴和動腦的人，倒是很缺願意實際動手做的最基礎人力。

他說，該基金會所屬的大全彩藝（股）公司內有不少同仁是內思校友，從這些同仁的表現反向追溯到內思高工的校園，發現校方辦學非常務實且認真，兢兢業業培養職場上的「技術達人」，幫企業界培育有能力思考又願意動手的人。所以他們繼2年前捐助學校130萬元後，今天再提供100萬元的獎助學金，期待學生能把握機會努力學習。

內思高工校長湯誌龍說，誠萱社會福利基金會上次捐助的經費用在培訓外語能力，如安排學生前往菲律賓、印尼，也到日本從事短期的語言能力訓練或領導人培訓，也帶領學生到中國觀摩當地的英文專業能力競賽、機電整合競賽等，並獎助清寒學生。

湯誌龍說，這次再獲該基金會捐助100萬元，他計畫除了延續之前的作法，還將推動9大類學科的基本能力認證，就連體育也在列，只要1學期通過認證最多的前幾名學生就可以獲得獎勵。

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