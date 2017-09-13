泰利明日上午影響最劇烈 北台灣留意強風豪雨

2017-09-13 21:07

〔即時新聞／綜合報導〕明（14）日天氣仍持續受到泰利颱風影響，預計明天上半天會是泰利颱風影響台灣最劇烈的時間，苗栗以北地區將有持續性降雨，其他地區也有零星降雨的機會。

據中央氣象局預報，目前泰利颱風暴風圈在台灣北部與東北部海面上，以每小時12公里的速度持續往西北移動，中央氣象局在今（13）日晚間8時30分也持續發布海上颱風警報，並表示今日晚間到明日基隆北海岸、大台北地區及苗栗以北山區都有局部大雨發生的機率。

降雨部分，中央氣象局表示，泰利颱風影響最劇烈的時間為14日上半天，北北基及苗栗以北山區將有大雨或豪雨發生的可能，請民眾隨時留意，下半天的降雨情況也會隨著泰利暴風圈逐漸遠離而趨緩。即便泰利暴風圈未籠罩台灣，北部沿海一帶的陣風風力最高可以達到10及左右，東半部、恆春半島、北部及南部沿海也易有長浪發生，前往海邊活動請特別注意安全。

天氣風險公司指出，由於北方高壓型態的持續調整，泰利颱風北偏的趨勢也會越來越明顯，北篇的時間或許會比先前的預期更早、也會更偏向東方，發布陸上颱風警報的機會大幅降低。陣風部分，除了北部、東北部有強陣風外，中南部沿海也仍有較強的陣風。

中央氣象局預報，氣溫的部分，北部、東北部因降雨加上多雲，氣溫約29至31度，中南部高溫約32到34度，沒下雨時相對較為悶熱。另外氣象局提醒，花東地區有局部焚風發生機率，高溫約35度左右。

空氣品質方面，明日台灣西半部及金門、馬祖外島為普通等級，其他地區為良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。