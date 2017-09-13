驚！彰化市最大的公園綠地竟然是八卦山？

彰化市八卦山是市民休閒運動的好去處。（記者劉曉欣攝）

2017-09-13 19:53

〔記者劉曉欣／彰化報導〕猜一猜？彰化市面積最大的公園綠地？答案是沒有公園兩個字的「八卦山」！

彰化縣議員林世賢表示，許多彰化市民都覺得要運動都要開車、騎車到八卦山，原因就是彰化市的都市計畫面積是1234.7公頃，其中有5.84 %是公園綠地，也就是約72公頃；目前已開闢為公園約有65公頃、但竟然約有54公頃都被編定設在八卦山上，也就是全彰化市最大的公園綠地就是「八卦山」。

林世賢說，公園綠地是都市之肺，也是市民生活機能必需品，若是好的都市計畫，方圓500公尺內就應該有公園綠地，由於徵收公園用地花費大，還要有預算，而彰化市許多中、小學幾乎都已經成為鄰里的運動場所，只要確保校園安全，應該推動「校園公園化」，增加植栽，同時改善遊戲運動設施，讓彰化市不必再渴求綠地公園。

對此，彰化縣副縣長林明裕表示，校園公園化「這確實可行」，因為在縣長魏明谷的支持下，今年更推動「校園創意兒童遊戲場計畫」，就是希望跳脫傳統校園罐頭式、模組式遊戲器材，預計投入約1000萬經費採競爭型計畫方式，來補助十所學校進行校園大改造。

林明裕指出，要讓校園成為社區居民運動好去處，將增加綠美化，在現有綠地部分，原則上不要再縮減，加強校園的綠意。