阿羅哈事故路段太暗？促國道全面裝路燈 電話猛call高公局

2017-09-13 19:49

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕11日晚間，阿羅哈客運於國道1號岡山路段發生事故，造成6死11傷，由於事故路段沒有路燈，有不少人認為，環境太暗可能也是駕駛未看見前車原因，紛紛致電交通部高速公路局，建議國道全線全面設置路燈。高公局技術組長呂文玉說，未全面設置路燈絕非成本考量，照明設施設置都是參考國際，且符合國際規範及國內照明法規，達到行車安全要求。

國道路燈 以不普設為原則

目前國際上對高速公路路燈設置，多為避免大量路燈光害，對沿線生態及動植物產生影響，原則上以車輛本身車燈來作照明，並配合高速公路全線設置路面反光標記標鈕，及相關交通工程設施，導引行車方向，提供符合安全行車環境理念設計。

呂文玉說，國道路燈以不普設為原則，僅在車流交織較頻繁且易肇事的交流道，還有隧道、橋涵下、服務區及休息站設置；行經都會區路段，則整體考量地方及高速公路照明一致性，而增設路燈，達到行車安全與降低環境衝擊目標。

非為省錢 與國際規範接軌

台灣國道照明設計內容，與日本道路公團及美國北美照明工程學會（IES）道路照明相關規範接軌，而且照明系統建置成本，相較高速公路建設總成本比例甚低，高公局澄清絕非為節省成本，而未有全線照明設計。

呂文玉說，阿羅哈客運事故路段，今年連一次事故都未發生過，未具備照明設備，並不代表車輛就易肇事。