亞太3G不玩了 CDMA行動網路年底退場

2017-09-13 19:31

〔記者譚偉晟／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）決議通過亞太終止3G業務，這讓CDMA通信技術將會在年底正式從台灣淘汰。為了協助原用戶繼續使用電信服務，亞太電信表示將推出月租78元低資費方案、贈送禮券、借用智慧型手機等措施，驅使原本使用3G服務的用戶可以升級到4G使用。

NCC指出，已要求亞太電信在12月31日終止3G業務前1個月，必須在北中南三地舉辦公開說明會，對此亞太電信回應將於9/19、9/21兩日於台北、台中、高雄三地舉行公開說明會。目前亞太電信3G用戶數為536戶，其中有300多戶為靜止戶，儘管人數不多，但為了最小化關閉3G服務對他們造成的衝擊，因此NCC仍要求亞太電信向消費者說明相關權益與優惠措施。

而亞太電信準備的優惠方案，包含提供免綁約的月租78元資費，提供網內免費、網外及市話每分鐘兩元的通話費率，以及可以在升級4G方案後，獲得1000至2000元禮劵，或是免費借用ZenFone Go ZB450KL、Galaxy J2 Prime、InFocus M5S任一款手機的資格。亞太電信也提供0809-030-980免付費專線，提供用戶諮詢3G業務終止相關事宜。

不過NCC強調，這段期間若是亞太電信3G訊號品質不佳，NCC仍將視情況要求改善。此外NCC也要求亞太電信，需要設立預付卡儲值餘額專戶，並提供多轉退款方式協助用戶辦理退款。NCC表示，由於亞太電信3G業務所使用的CDMA相關設備愈來愈難以取得，也缺乏支援的新款手機，因此亞太電信才向NCC申請終止3G業務，將資源投注在4G LTE的改善上。