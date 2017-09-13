土城大頂埔 爭取成為全市第3個旗艦社區

土城區頂欣、頂埔、頂福、媽祖田、永寧和沛陂等6個社區發展協會，宣布合組成「美麗大頂埔聯合社區」將申請成為新北市第三支旗艦社區。（記者張安蕎攝）

2017-09-13 20:06

〔記者張安蕎／新北報導〕新北市土城區頂欣、頂埔、頂福、媽祖田、永寧和沛陂等6個社區發展協會，宣布合組成「美麗大頂埔聯合社區」，將打造完善的人文歷史和自然生態景點，並透過發展社區照顧、老人共餐、弱勢兒少關懷訪視等，盼成為繼板橋龍興社區、新店忠孝大鵬社區之後，新北市第3支獲衛服部認可的旗艦社區。

促成6個社區聯合發展的推手為頂欣社區發展協會理事長許山英，他說，頂欣社區自民國99年開始推動社區營造，悉心復育蝴蝶，將位於北二高堤防下的自行車道，改造為大安圳賞蝶步道，並結合社區民眾與周邊國小師生，一起進行環境教育、合演蝴蝶主題的音樂劇。

社區內也發展可食地景，由志工們帶領獨居長輩種植台灣原生、特有種，採收後變成共餐料理，讓長輩們對社區更有認同感；另外，協會也推廣環保意識，促成永福岩清水祖師廟舉辦祭祀活動，不再燃放煙火與撒冥紙，這些成功的社區營造經驗，將推廣到其他5個社區，營造更宜家宜居的環境。

社會局長張錦麗表示，將協助6個社區向衛服部爭取列入旗艦社區，未來將可承辦全國、全市性觀摩或表揚活動，同時擔任區域種子講師及協助聯結社區資源，實地輔導成長型或起步型社區。