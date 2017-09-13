活化休耕地 農糧署：種硬質玉米 收益有保障

為活化休耕地，農糧署南區分署建議農民可多種硬質玉米，收益有保障。（記者王俊忠翻攝）

2017-09-13 19:18

〔記者王俊忠／台南報導〕嘉南地區配合活化休耕政策，積極推動農民種植省水及省工、易栽培特性的農作物，許多休耕地、旱作地已成為契作硬質玉米的好選擇。農糧署南區分署表示，從播種到採收，硬質玉米已全面機械化作業，代耕制度完善，農民只要用電話連絡，就能種好玉米，且收益比休耕補助高。

農糧署南區分署表示，目前硬質玉米已進入適種期，第2期作硬質玉米種植品種以生育期較長、產量較高的「明豐3號」為主，如隔年第1期作要種水稻或其他作物，可種植生長期較短的「台農1號」、「台南24號」或「台南育29號」，農民可評估耕地需要，選擇適合種植的品種，若1年只規劃種植1期作物，建議避開第1期作雨季期間種植，適時適種、產量才會好，收益更有保障。

南區分署為滿足籽實採收及烘乾需求，已陸續輔導義竹鄉、六腳鄉、鹿草鄉農會、朴子市農會、學甲區農會設置乾燥中心，必要時協調公糧業者投入烘乾作業，並輔導大專業農或代耕中心增調採收機具，提供現代化設備服務鄰近契作農戶，達到採收、烘乾、省工、好栽培的效益。

南區分署副分署長黃怡仁說明，國內硬質玉米自給率僅佔進口玉米的1-2%，加上在地生產新鮮品質好，國內原物料需求量大，不會有產銷失衡問題，請農友們一起來種硬質玉米，提升國產雜糧產業競爭力。