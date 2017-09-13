學甲糖鐵自行車道竣工 可一路騎去吹海風

「倒風內海雙溪景觀綠廊」的將軍溪自行車道。（記者楊金城攝）

2017-09-13 18:59

〔記者楊金城／台南報導〕學甲糖鐵自行車道最後一段700公尺長竣工，保留早年台糖學甲甘蔗轉運台場，現由台南市觀光旅遊局驗收工程；學甲糖鐵自行車道總長3.2公里，串聯已完工的將軍溪、急水溪自行車道成為「倒風內海雙溪景觀綠廊」自行車道，遊客可一路騎到將軍馬沙溝、北門雙春濱海遊憩區吹海風、看海景。

觀旅局觀光技術科科長蔡宜宏說，「倒風內海雙溪景觀綠廊」環狀自行車道系統，包括一期工程的急水溪學甲濕地到台17線南鯤鯓五王橋的堤頂自行車道、學甲經北門到將軍馬沙溝的將軍溪畔自行車道，和二、三期工程的學甲糖鐵自行車道，總工程費約5800萬元，沿途建置自行車道、照明、涼亭、植栽綠美化等遊憩設施。

其中，總長3.2公里的學甲糖鐵自行車道是沿著台糖蕭壠線學甲段五分車鐵道興建自行車道，分兩期工程，第二期起點是將軍溪渡槽橋，經過大灣社區再連結到學甲寶發路，有2.5公里長，第三期從寶發路到濟生路口的學甲甘蔗轉運台場，最後一段約700公尺長。

台糖早年的學甲甘蔗轉運台場被保留下來，並設計了台車、樓梯，遊客可走上轉運台俯瞰糖鐵，遙想當年載甘蔗的情景。

學甲糖鐵自行車道位在學甲市區的東側，可望成為鐵馬族和民眾散步休閒好去處，也為學甲蜀葵花季、西瓜節、慈濟宫上白礁增加觀光新亮點。

蔡宜宏說，民眾未來可沿著「倒風內海雙溪景觀綠廊」一路騎到將軍馬沙溝、北門雙春濱海遊憩區吹海風、看海景。