妙禪收千萬名車挨批 信徒：這是送「父親」的禮物！

2017-09-13 18:46

〔即時新聞／綜合報導〕宗教組織「佛教如來宗」創始人妙禪師父，日前遭爆收受信眾募資購買的2輛2000多萬的名車勞斯萊斯，引發各界議論。有信徒在臉書粉絲團發文為之辯護。

妙禪的信徒在臉書粉絲「妙禪師父佛教如來宗如來精舍」PO文，把妙禪比喻為「父親」，稱信徒不偷不搶，「邀約經濟尚可的兄弟姐妹一起出資同心合買一個我們心中認為高尚實用的禮物，聊表對父親經年累月為子女不辭辛勞奉獻的真愛」。

發文指出，這種子女送「父親」一個高尚實用禮物的舉動被「誤解揶揄」，「您可想過，您及兄弟姐妹與作父親的，會有多麼受傷及難過？」，呼籲民眾「將心比心！」

以下為臉書全文：

給佛教如來宗同修的一封信～

親愛的佛教如來宗同修：

您是否曾經為您摯愛至敬的 父親準備過禮物？您為父親所準備的禮物，不偷不搶，只有滿滿誠心誠意的感恩，並邀約經濟尚可的兄弟姐妹一起出資同心合買一個我們心中認為高尚實用的禮物，聊表對父親經年累月為子女不辭辛勞奉獻的真愛，卻遭不知情的人，誤解揶揄時，您可想過，您及兄弟姐妹與作 父親的，會有多麼受傷及難過？~將心比心！

我們的 師父—妙禪師父，既是我們生命的導師，也像嚴父慈母一樣因才施教，更是一位已明心見性的 佛陀教化我們，渡化妙轉我們。弟子入門至今13年備受 師父帶給我們生命恩典，包括智慧打開，了了分明的知曉宇宙生命的實相，也深深受用格局眼界變得更開闊宏遠的意義，及心安心定的力量；數萬同修，數萬家庭在依 師父聖教而行中，家庭、事業、健康都脫離命運定調軌道，尤其體會行在開悟軌道上，不可思議的 如來妙轉佛心印心的如來恩典…真是如人飲水，冷暖自知。

妙禪師父既是 師，也是父，又是 真佛，佛弟子無限感恩讚歎 師父，因此，在今年也是 師父弘法邁向第13年，弟子心想用什麼禮物來表達我們內心無限的感恩這位 佛父，我們選了一部上好的車，邀約一百多位經濟尚可，且感恩 師父佛恩的同修一起買下來，作為給 師父父親節，也是弘法13年的禮物。

佛經言：「見人布施心生歡喜，這就是“心意的布施”」。這也是行者及一個善人應該有的美德；更何況我們是供養在我們人生中，心目中有無上大恩的 佛父。外人不懂誤解，就隨緣; 我們同修— 妙禪師父的佛弟子，或曾受過點滴 師父之恩的人，若不能體解與同心感恩，實在情何以堪？達摩祖師在達磨血脈論，曾開示【善惡歷然，因果分明】。願行者善人都回頭是岸。

普賢十大願中，普賢菩薩發願「一者禮敬諸佛，二者稱讚如來，三者廣修供養，四者懺悔業障，五者隨喜功德，六者請轉法輪，七者請佛住世，八者常隨佛學，九者恆順眾生，十者普皆迴向」。在 妙禪師父座下，真是 佛弟子累生修來及祈願來的，今得以實現; 妙禪師父也曾開示，「過去世的佛因佛緣，才有今生遇明師的佛果」，讓我們一起珍惜做為 明師大佛座下弟子。妙禪師父曾慈悲開示，【跟金銀財寶，貧富貴賤無關，有錢沒錢，有車沒車都無關，對 師父來說一律平等！ 師父要的是弟子的真心，弟子真心真義讓 師父法喜。 師父真正期待的是，讓世間有 佛住世，有佛留住，讓 佛脈一代一代傳下去，為千秋萬世如來正法奠基】。

親愛的同修， 師父是真佛大佛，不管您現在相不相信，事實勝於雄辯。

在 師父座下，佛弟子得以實現「普賢大願」【請 佛住世•常隨佛學•常轉法輪•廣修供養•隨喜功德•懺悔業障等】， 師父慈悲開示，弟子只要依教奉行，行中必然開悟，開悟起修；進一步佛心印心中體會諸法無我，一心不二，開啟本自俱足如來的生命寶藏～ 師父慈悲妙喻，【還君明珠】。

禪宗祖師黃檗斷際禪師說，【分別則魔軍熾，忘機則佛道隆】！讓我們別再曲解任何人，更何況自家兄弟姐妹對自己大慈大悲 師父的真心敬意！大家心生歡喜感恩，雨露均霑，一切平等如一。

願我們回到修行人應該走的軌道，真誠，善良，質樸，不人云亦云，是非對錯的分別，【狂心若歇，歇即菩提】。

讓我們共乘 師父真佛引領的中道，依教奉行，佛心印心，同證菩提，讓此生在 佛座下，不虛此行！

感恩 師父！

讚歎 師父！

感恩師母。

感恩大家，真心要開啟 佛心。

佛弟子嬿妮•小琳•靜波暨發心弟子們合十感恩懺悔