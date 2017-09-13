菊島澎湖跨海馬拉松 一路跳島不繞圈

澎湖知名觀光景點大菓葉玄武岩柱，也列入全馬行程內。（記者劉禹慶攝）

2017-09-13 19:27

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖群島由大大小小90座島嶼所組成，今年澎湖秋瘋季重頭戲「菊島澎湖跨海馬拉松」，不僅邀請民眾運動共襄盛舉外，更提出「跳島加跨海」賣點，即將於11月19日在澎湖西台古堡舉行，報名至9月底止。

「菊島澎湖跨海馬拉松」由觀光局澎湖國家風景區管理處規劃，是國內首見、在離島舉辦的「AB點」不繞圈馬拉松賽事！組別規劃也相當「澎湖化」，分為：綠蠵龜組（全馬42.195公里）、天人菊組（半馬21公里）、小雲雀組（5公里）3個組別，其中全馬賽道首創從西嶼起跑，先往西直奔漁翁島燈塔，接著一路跳島、穿越跨海大橋跑回馬公。

全馬路線涵蓋：西嶼（澎湖第2大島）、白沙（第3大島）、中屯（第11大島） 及最大的澎湖本島，完成「跳島+跨海」的旅跑壯遊行程，希望透過這一條全新規劃、「不折返、不繞圈」的賽道，打造成一場經典版的離島馬拉松賽事。也讓澎湖渾然天成、絕美壯麗的海天景色，帶給跑友絕佳的感官體驗及深刻感受。

澎管處長方正光表示，今年澎湖秋冬共有4場路跑賽事，「菊島澎湖跨海馬拉松」由澎管處與縣府共同舉辦，不論賽道規劃、視覺設計都非常用心，目前外交部也積極邀約亞洲地區鄰近國家的外館邀請海外跑者也來參與這場盛會。希望「菊島澎湖跨海馬」能成為台灣知名，具有國際能見度，年年舉辦的澎湖經典賽事。