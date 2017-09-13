10周年紀念款iPhone X將上市 多數網友嫌貴

2017-09-13 19:45

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果公司在台灣時間今（13）日凌晨舉行發表會，發表會中總共介紹了3款最新的iPhone手機：iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X。其中iPhone 8與iPhone 8 Plus被定位為iPhone 7的下一代，而iPhone X則為10周年特別紀念款，唸作iPhone 「ten」。

網路上對於iPhone X的關注度極高，正是因為有許多在iPhone 8上看不到的功能與新的配備搭載。新的iPhone X除了首度搭載OLED面板，機身採用玻璃搭配不鏽鋼邊框外，取消Home鍵與全新FaceID臉部辨識功能更是引起廣泛的討論，當然價錢的部分高達35900元，256GB要價4萬1500元，更是有史以來最貴的iPhone手機。

Face ID臉部辨識功能部分，辨識所需的時間非常短，但使用者必須將眼睛對著Face ID模組才有作用，因此就算是同一個人，閉著眼睛也是無法認證，這也可以防止利用照片與3D模組騙過辨識模組。許多網友在討論版上表示，「Face ID好像沒有很好用，等下一代好了」「臉部辨識功能很神奇，不知道化妝後是否能正常辨識？」「發表會上FaceID居然會失敗，讓我頗驚訝的」「感覺沒有先前的TouchID來的方便」。

至於新款取消延用10年Home鍵，iPhone X利用了電源鍵與許多新的手勢取代了Home鍵。一開始使用時或許需要時間習慣與適應，但應能在一段時間後便能運用的自然。網友對此表示，「感覺Home鍵在使用上還是比較方便、迅速」「得重新記憶手勢，對很多人來說應該是種困擾」「沒Home鍵真的需要花時間適應，感覺單手不是很好操作」。

此外，iPhone X雖然搭載了許多當前最新的技術，但要價不低，iPhone X直接跳過128GB的等級，只販售64GB與256GB。但光是64GB就要價3萬5900元，而256GB更是要價4萬1500元。

世界各國網友普遍對於價錢的反應都稍嫌太貴，網友表示，「256GB 41500 腎不夠賣了」「價錢太高了」「感覺是台不錯的手機，但價錢真的太貴了」。即便普遍網友指出價格太貴，仍有部分網友表示這次的新功能真的有讓人心動，會認真考慮是否入手。但國外也有網友表示，蘋果在各國的販售價格差很大，同樣商品在美國要價1149美元（約台幣3萬4500元），在香港卻要1265美元（約台幣3萬8000元），在新加坡則要價1402美元（約台幣4萬2100元）。