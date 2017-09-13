南投「顧老」長照上路 衛福部視察肯定

2017-09-13 19:24

〔記者謝介裕／南投報導〕據南投縣府衛生局資料顯示，全縣65歲以上老人需要長期照護的人數估計有18000多人，目前已成立36處長照特約據點，縣長林明溱表示，我們都會老，期許長照相關單位人員認真執行工作，讓老人生活更有保障。

衛福部長陳時中今日在醫福會執行長徐永年等人陪同下，前往南投縣府及部立南投醫院視察長照及毒防中心業務，縣長林明溱及副縣長陳正昇則代表縣內醫療、社福等相關機構，到場表達歡迎之意。

林明溱說，長照很重要，很多人為了上班，沒辦法照顧家裡老人，把長照做好，對社會、國家有很大的幫助，縣府特別設立長期照顧管理中心，整合業務，並成立36處特約據點，辦理預防失能、延緩失能與失智服務等相關工作。

南投醫院院長洪弘昌指出，該醫院是縣內服務量能最大的公立醫院，配合中央長照政策，未來打算把中興院區規劃為長照旗艦店，打造適合長者生活的高齡友善環境。

陳時中聞後表示，長照需要中央與地方通力合作，南投長照布點很成功，他相信未來會很順利。

至於毒防中心業務，衛生局統計，從101年至105年期間，全縣平均毒品人口數約1100人，占全縣人口數0.2%左右，毒品案件集中在南投、埔里、草屯及竹山等4大鄉鎮市，顯見犯罪率與交通便利性有關，而信義鄉列管的毒品人口數有14人，經2年輔導也都成功遠離毒品，戒毒率達百分百，十分難得，也獲各界肯定。