六張犁公宅明晚3度說明 都發局首創諮詢站備戰

前市長郝龍斌時期就開始洽談陸保廠蓋公宅，最後在去年以約54.7億元有償撥用北側Ａ、Ｂ兩塊基地，合計1.4公頃，戶數共709戶。（記者鍾泓良攝）

2017-09-13 18:47

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市都發局從市長柯文哲上任一來積極想要在信義區六張犁陸保廠A、B基地興建公共住宅，但屢屢遭地方人士以交通、綠地為由反對公宅進駐。都發局明晚將於台北醫學大學舉辦第3次說明會，有鑑於地方反彈強烈，都發局悄悄在基地附近的嘉興街早餐店開設「公宅公共服務諮詢站」，12日、13日下午3點至晚間8點30分，開放居民第一手了解公宅議題。

記者化身為民眾到諮詢站詢問陸保廠公宅資訊，現場人員細心解說公宅規格以及未來附屬設施；問到公宅是否造成交通衝擊時，都發局人員說明，未來景勤1號公園、2號公園都會開挖地下停車場，而陸保廠C、D、E基地都會規劃臨時停車場，屆時會限制吳興街220巷等交通瓶頸的路邊停車，馬路變寬，汽機車不須爭道，交通更順暢。

都發局住宅企劃科股長蔡昆達說，民眾最常問的問題就是交通及人口壓力，甚至有民眾表達要政府先做好交通再蓋公宅，但也有民眾反映過去在說明會上沒有了解得很清楚，加上彼此間道聽塗說造成人心惶惶，到諮詢站後就把疑問解答。另外，因為該地區也屬於老舊社區，因此現場也有提供都更資訊。

前市長郝龍斌時期就開始洽談陸保廠蓋公宅，最後在去年以約54.7億元有償撥用北側Ａ、Ｂ兩塊基地，合計1.4公頃，戶數共709戶，附設圖書室、健身房、公共托育及多功能照顧中心。今年四月居民以噴漆、掛白布條方式抗議公宅進駐，近期居民則在大樓上懸掛牆面廣告寫著「拒絕蚊子公宅」、「爭取生態公園」。