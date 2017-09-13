銀河紅利、長征集團首腦 圈購股票吸金118億被訴

2017-09-13 18:48

〔記者錢利忠／台北報導〕「銀河紅利」、「長征」等吸金集團首腦徐正倫，涉嫌勾結警察，以投資澳門賭場為餌吸金51.8億元，去年9月才被新北地檢署起訴。未料，徐某又被台北地檢署查出，涉與「同行」寶德集團首腦曾昭榮、業務主管游麗珠等人，利用投資圈購未上市、櫃股票，吸金118億多元，北檢今天依違反銀行法將徐正倫、游麗珠起訴，在逃的曾昭榮則遭通緝。

檢方調查，100年7月1日，曾昭榮登記設立寶德資訊公司，另與股市作手鄒春香、鄒官羽合作，由鄒春香、鄒官羽負責物色未上市、櫃股票標的，鄒春香介紹來的游麗珠，則負責招攬投資業務。

101年9月，檢調發動搜索寶德公司；隔年102年4月，鄒官羽、鄒春香捲款潛逃，曾昭榮才向經營房地產仲介的業者租借公司及私人帳戶，改由曾昭榮主導對外招攬投資圈購股票業務。

檢方查出，曾昭榮、徐正倫等同夥，涉嫌自100年11月7日起，至103年1月6日被查獲為止，共吸金118億1359萬8258元；曾、徐等人還與投資人約定投資閉鎖期，期限為22天至99天不等，到期後投資人才能賣股拿回本利，報酬比例及換算年利率，約40％至60％，最高可達368.69％。

此外，徐正倫涉嫌於100年1月至去年6月，打著投資「澳門銀河娛樂度假城」名號，以百萬元為投資單位，宣稱保證年息18至60％，紅利可按月領回，還以每期2至3月不等，月息1至10％之高利率，招攬會員及下線鼓吹民眾投資及借款；本案去年已被新北檢依違反銀行法、詐欺等罪起訴。