中颱泰利北颺 14日停班、停課一覽表（不斷更新）

2017-09-13 18:41

〔即時新聞／綜合報導〕中颱泰利雖一路北偏、轉往日本方向移動，但今（13）日下午中央氣象局仍持續發布海上颱風警報，預估暴風圈將在明天深夜過後逐漸脫離台灣近海。

據氣象局於今（13）日下午5點的最新資料，目前泰利位於台灣東北部海面，在外圍環流影響下，北部、東北部仍要嚴防大雨或豪雨，氣象局也在5點半針對北北基桃竹苗等6縣市發大雨特報，目前宜蘭縣已先宣布明日照常上班上課，各地方政府也陸續公布明日上班課情形。

此外，宜蘭縣私立慧燈中學和中道中學考量昨天宣布週四和週五放颱風假，儘管目前颱風北偏，2校今仍維持颱風假的決定，並將於10月14日和15日補課。

以下為14日全台各縣市停班停課資訊，將陸續更新：

【北部】

基隆市：尚未宣布。

台北市：尚未宣布。

新北市：新北市平溪區平溪國小、十分國小、菁桐國小13日下午預防性停課 ，教師及行政人員照常上班。

桃園市：尚未宣布。

新竹市：尚未宣布。

新竹縣：尚未宣布。

苗栗縣：尚未宣布。

【中部】

台中市：尚未宣布。

彰化縣：尚未宣布。

南投縣：尚未宣布。

雲林縣：尚未宣布。

嘉義縣：尚未宣布。

嘉義市：尚未宣布。

【南部】

台南市：尚未宣布。

高雄市：尚未宣布。

屏東縣：尚未宣布。

【東部】

宜蘭縣：明天照常上班、上課。

宜蘭縣私立慧燈中學、中道中學週四、五均放假

花蓮縣：尚未宣布。

台東縣：尚未宣布。

【外島】

澎湖縣：尚未宣布。

連江縣：尚未宣布。

金門縣：尚未宣布。

確切停班停課資訊以行政院人事行政總處網站為主