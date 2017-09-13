中颱泰利北颺 14日停班、停課一覽表（不斷更新）

〔即時新聞／綜合報導〕中颱泰利雖一路北偏、轉往日本方向移動，但今（13）日下午中央氣象局仍持續發布海上颱風警報，預估暴風圈將在明天深夜過後逐漸脫離台灣近海。
據氣象局於今（13）日下午5點的最新資料，目前泰利位於台灣東北部海面，在外圍環流影響下，北部、東北部仍要嚴防大雨或豪雨，氣象局也在5點半針對北北基桃竹苗等6縣市發大雨特報，目前宜蘭縣已先宣布明日照常上班上課，各地方政府也陸續公布明日上班課情形。
此外，宜蘭縣私立慧燈中學和中道中學考量昨天宣布週四和週五放颱風假，儘管目前颱風北偏，2校今仍維持颱風假的決定，並將於10月14日和15日補課。
以下為14日全台各縣市停班停課資訊，將陸續更新：
【北部】
基隆市：尚未宣布。
台北市：尚未宣布。
新北市：新北市平溪區平溪國小、十分國小、菁桐國小13日下午預防性停課，教師及行政人員照常上班。
桃園市：尚未宣布。
新竹市：尚未宣布。
新竹縣：尚未宣布。
苗栗縣：尚未宣布。
【中部】
台中市：尚未宣布。
彰化縣：尚未宣布。
南投縣：尚未宣布。
雲林縣：尚未宣布。
嘉義縣：尚未宣布。
嘉義市：尚未宣布。
【南部】
台南市：尚未宣布。
高雄市：尚未宣布。
屏東縣：尚未宣布。
【東部】
宜蘭縣：明天照常上班、上課。
宜蘭縣私立慧燈中學、中道中學週四、五均放假
花蓮縣：尚未宣布。
台東縣：尚未宣布。
【外島】
澎湖縣：尚未宣布。
連江縣：尚未宣布。
金門縣：尚未宣布。
確切停班停課資訊以行政院人事行政總處網站為主