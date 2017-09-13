泰利颱風影響 交通、活動異動一覽表（不斷更新）

2017-09-13 18:37

〔即時新聞／綜合報導〕中颱泰利路徑一路北偏，今下午5點半颱風中心已來到台北正東方410公里的海面上，並持續向西北西轉北北西前進，在颱風外圍環流影響下，北部、東北部仍要嚴防大雨或豪雨，部分航班及船運也因此取消或異動。

◎交通異動資訊◎

機捷A1北車預辦登機 今晚暫停

桃園大眾捷運表示，機場捷運A1台北車站的預辦登機作業，今晚6點10分起暫停服務，明天恢復正常營運。機場捷運則照常行駛。

長榮、遠東航空 14日航班異動看這裡

長榮航空9月14日共取消18航班，分別為松山-羽田BR192、桃園-香港BR891、桃園-澳門BR807、桃園-大阪BR178、桃園-胡志明BR391、桃園-函館BR138、桃園-呼和浩特BR728、桃園-吉隆坡BR227、桃園-雅加達BR237、桃園-新加坡BR225、桃園-浦東BR712、桃園-成田BR198，以及因13日部分非美國航班取消，而取消的6航班，分別為14日芝加哥-桃園BR55、西雅圖-桃園BR25、溫哥華-桃園BR09、舊金山-桃園BR07、洛杉磯-桃園BR15、休士頓-桃園BR51。

泰利遠離 立榮航空明早10點後多數國內航班恢復正常

立榮航空明（14）日國內線航班異動如下:松山往返金門、馬公、台東、花蓮航班早上10：00（含）以後恢復正常營運；松山往返馬祖航班中午12：00以後恢復正常營運

泰利颱風影響 國內外航班共取消190班

民航局統計，截至今日上午，國內航線取消67架次、延誤1架次，兩岸暨國際航線取消123架次、延誤6架次。

華航宣布，今日取消CI-919/920桃園-香港來回航班；明日則取消CI-152/153桃園-大阪來回航班、CI-188/189桃園-釜山來回航班。

新加坡航空調整今天航班起降時間，原訂下午5點45分起飛前往新加坡的SQ879航班，將提前於4點40分起飛。

加拿大航空今日取消AC11 溫哥華-台北（09/12自溫哥華飛往台北）、AC12台北-溫哥華（09/13自台北飛往溫哥華）航班。

☆船運停航☆

受泰利颱風影響 今日62船班停航

受泰利颱風影響，交通部航港局通報，今（13）日國內共有13航線、62船班停航。海運變動航班則有台中─廈門提前至昨晚上開航。

◎其他◎

泰利北走 太魯閣防豪雨封閉步道

太魯閣國家公園管理處與保安警察第七總隊第九大隊考量山區恐有崩塌落石風險，陸續派員至各步道拉起封鎖線，並勸阻遊客近日切勿入山遊憩。