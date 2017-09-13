超噁！水塔裡一堆黑色沉澱物 水龍頭流出蟲

2017-09-13 17:58

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣溪湖鎮太平里有民眾反映，近日打開水龍頭洗澡，發現澡盆中的水中黑色沉澱物變多，仔細一看還有疑似孑孓的小蟲在水中蠕動，覺得超噁心，越洗越髒，請人清洗水塔竟清出一大袋的黑色沈積物，懷疑蟲是從這堆沈積物冒出來的。自來水公司表示，溪湖地區自來水取自地下水層，水質較硬，因此會有碳酸鈣沈積，但都經過消毒，不可能生蟲，不排除是水塔受污染，已派人前往了解。

施姓民眾說，溪湖鎮員集路三段這片透天厝約有十多戶，家家戶戶頂樓都有水塔儲自來水，幾個禮拜前就發現水龍頭流出來的水有黑色沉澱物，可是因為溪湖地區水質本身就不佳，也不以為意，前幾天洗澡時，用水瓢舀水準備洗臉，卻發現黑色沉澱物在蠕動，還有3、4尾像孑孓的東西游來游去，覺得很恐怖，因此趕快請人來檢查水塔。

施姓民眾說，清理水塔時並沒發現有異物掉入，倒是清出一大袋的黑色的碳酸鈣，問清水塔人員也說，別戶也有相同狀況，溪湖地區繳同樣水費，卻用髒水，很不公平，質疑蟲蟲危機極可能是自來水不淨，需從源頭處理。

自來水公司溪湖營運所主任劉臺聲表示，溪湖地區自來水來自抽取地下水，因而會有水黃、硬度高的現象，但自來水製造一定經過嚴格消毒，並在密閉的管線間送水，很難會有生物存在，保證水質安全，至於自來水發生流出蟲應屬個案，有可能水塔受污染，或家中輸水管破洞，已經派人前往調查。

劉臺聲說，溪湖地區每日用水量達3萬9000噸，水公司為改善水質，每日還從雲林林內、湖山水庫調水1萬2000噸，就是希望能提供當地民眾最佳的用水品質，也呼籲民眾水塔應定時清洗，並嚴防異物掉入。