千頭萬緒理出山水 編織創作展現手做藝術

織物藝術家吳汶錡在水里商工展出編織畫作品，每幅畫都能看見不同的顏色與織線質感。（記者劉濱銓攝）

2017-09-13 17:21

〔記者劉濱銓／南投報導〕用織線作畫！大葉大學造形藝術系主任吳汶錡，留日學習藝術多年，擅長織物藝術與藍染，今在國立水里商工展出3幅編織畫等作品，價值160萬元；吳汶錡說，編織創作揉合理性與感性，前者是在織布機前得理出千頭萬緒，後者則是發想圖像需融入情感，每幅畫耗時半年至1年，不僅耗時費工，也考驗耐性。

在日本東京家政大學專攻織物碩士畢業的吳汶錡，從小生長在台南的紡織世家，26歲前往日本學習繪畫、雕塑共14年，並習得以絹、棉、麻和羊毛為媒材的編織畫，每每創作都得先理出經、緯線中的千頭萬緒，再織出內心想要的畫面，而為增加畫作中織線肌理與質感，每條線都由3、4種線材揉捻而成，再染出各種顏色深淺，每幅畫都投入大量時間與心力。

吳汶錡表示，當代織布已由電腦、機器取代，傳統編織畫代表的是手做的溫度，尤其編織山水畫，最終收尾還用羊毛等線材呈現雲霧水氣，細膩手法呈現的是對創作的堅持，盼觀眾能由遠而近，細細品味欣賞。

水里商工則說，吳汶錡纖維藝術創作，即日起展至10月3日，在偏鄉能欣賞到少見的編織畫藝術，且每幅畫要價40至60萬元，是歷來策展少見的高價作品，歡迎各界前來領略編織藝術之美。