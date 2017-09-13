中市新建國市場通風不佳 攤商籲改善

2017-09-13 17:13

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市新建國市場攤位數高達711攤，每天約3千人進出，攤商向市議員邱素貞反映，市場內通風不佳，甚至傳出民眾熱昏，影響消費者採買意願。邱素貞建議經發局，儘速裝置抽、送風兩用設備，改善空氣流通，提供優質購物環境空間。

邱素貞表示，新建國市場總攤位數達711攤，目前為全國最大的公有零售市場，平日約2、3千人進出，假日人潮更多，維護空氣流通至為重要，但市場內現有抽風設備，屬於消防設施，當開啟抽風時，抽風扇發出隆隆聲音，不但震耳欲聾，效果也不佳。

蔡姓攤販指出，市場內通風設計不良，空氣沒有對流，導致熱氣都在市場迴旋，市場內有5區，其中，C區蔬菜區空間最熱，讓很多人裹足不前，消費者與攤商還曾熱昏，一度叫來救護車急救。

邱素貞表示，市府既然向攤商收取租金，應該協助裝設抽送風設備，不但音量較低，空氣流暢效果更佳，可以有效解決市場內空氣不流通、悶熱問題。

經發局表示，新建國市場啟用後，市府持續協助攤商適應，並依據攤商營業需求調整設施、設備等，以完善市場空間；近期接獲攤商反映通風問題，該局已請建築師團隊規劃評估改善方案，為立即改善通風效果，拆除2樓部分百葉窗橫桿，讓市場內部空氣能流通，後續將評估是否增設通風設備。