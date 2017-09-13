法鼓山心劇團「轉動幸福」 小學生看劇學心靈環保

2017-09-13 17:05

〔記者詹士弘／雲林報導〕法鼓山心劇團今天在雲林褒忠國小演出「小平安•大冒險」，讓小學生看戲學心靈環保，了解「面對它、接受它、處理它、放下它」的核心理念。

法鼓山人文社會基金會與台塑企業暨王詹樣公益信託主辦「小平安•大冒險」巡演，首場在新北市老梅國小演出後，即到雲林縣演出5場，10月初至高雄市2所國小演出，最後將在台東縣5所學校巡演。

心劇團以溫馨、奇幻的手法，藉由戲劇、舞蹈、偶戲等形式，詮釋母親的愛與溫暖。圓形劇場讓台上的表演和台下的小朋友互動零距離，即興體驗這趟「看戲、作戲、演戲」的表演藝術旅程。

法鼓山人文社會基金會秘書長李伸一指出，法鼓山長期以來推動「人文社會化，社會人文化」，心劇團秉持這樣的理念，透過表演藝術與社會關懷來實踐心靈環保與心六倫內涵，也凸顯「面對它、接受它、處理它、放下它」的核心理念。

台塑企業麥寮管理處副總經理陳文仰表示，心劇團多年來在雲林地區的演出深富教育意義，希望心劇團持續在台灣各角落傳遞幸福。

心劇團的表演「不只是一場戲」，透過戲劇的演出觸及心靈教育、生命教育相關議題，演出後並在校園辦理「生根活動」，以互動遊戲引導小朋友認識和處理情緒，透過「四它」（面對它、接受它、處理它、放下它）的方法來轉念。