醫病》婦人聽力減退、發高燒 原來是肉芽腫性血管炎作祟

成大醫院一般內科主治醫師林竣宇（左）提醒民眾注意肉芽腫性血管炎的可能表徵。（記者王俊忠攝）

2017-09-13 17:05

〔記者王俊忠／台南報導〕63歲陳姓家庭主婦平日身體健康，去年6月出現聽力減退，檢查中耳反覆積水；接著發高燒、下肢麻木無力，到成大醫院求診確認罹患肉芽腫性血管炎，緊急治療，病情才改善。專科醫師表示，此病如未治療，致死率9成以上，提醒如反覆發燒、鼻竇炎或中耳炎一直治不好、多處器官同時異常，可能是此病表徵，須儘快就醫。

陳婦雙耳聽力減退時到耳鼻喉科診所就診，發現兩側中耳都有積水，推測積水造成聽力減退，抽取積水與藥物治療，聽力一度獲得改善，後來聽力再次減退，檢查又見中耳積水復發，因為中耳反覆積水，患者聽力經治療仍無顯著改善。

在中耳積水後2個月，陳婦開始天天發燒伴隨倦怠與食慾減退，鼻腔分泌物增多，診斷為鼻竇炎給予抗生素，但大量鼻腔分泌物與發燒症狀仍未改善，又出現雙下肢麻木無力、無法行走狀況，轉診到成大醫院。

陳婦在成醫檢查發現白血球明顯偏高、C反應蛋白等發炎指數上升（體內有發炎現象），胸部X光及電腦斷層顯示左下肺葉有約3公分大小腫塊。由於持續高燒與多器官病變，推測可能因血管炎引起，會診過敏免疫風濕專科醫師。

成醫一般內科主治醫師林峻宇表示，抽血檢驗看出患者ANCA（抗嗜中性球細胞質抗體）抗體價數升高，左肺腫塊病理報告指有肉芽腫形成，患者4個鼻竇腔都出現鼻竇黏膜增厚、液體堆積及息肉形成，確診為「肉芽腫性血管炎 （Granulomatosis with Polyangiitis, GPA）」。經給予類固醇與免疫調節劑治療，病人發燒立刻改善，發炎指數降到正常水準，下肢麻木無力有顯著改善。目前患者在門診規則服藥追蹤，不需再用輪椅。

林峻宇說明，肉芽腫性血管炎屬全身自體免疫性疾病，會造成全身多處小動脈、靜脈與微血管管壁發炎，常侵犯上、下呼吸道、肺臟與腎臟，臨床表現多樣，各器官都可能受影響，最常見是鼻、副鼻竇炎、肺病變和進行性腎功能衰竭，這病如未治療致死率達90%以上，經免疫抑制劑治療，病症預後能明顯改善。

林醫師提醒，此病發生率不高，6、70歲老年族群居多，民眾如出現反覆發燒卻找不到原因、鼻竇炎或中耳炎一直治不好，或全身多個器官同時出現異常，很有可能是血管炎表徵，應儘早到醫院就診。