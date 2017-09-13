防範未然 中市辦防災地震演練逼真

2017-09-13 17:05

〔記者李忠憲／台中報導〕921國家防災日將至，台中市政府為加強各學校防災教育，今天上午在防災地震避難掩護示範學校的石岡國中舉行演練，並邀請全市共150位教師觀摩，藉此教導孩子們正確避難觀念。副市長林依瑩表示，教師是寶貴的防災種子，希望藉此加強學校應變能力，減低學生傷亡。

石岡地區在921大地震時災情嚴重，市府為加強學校防災觀念，今天上午特別在石岡國中舉行地震防災演練，包括1分鐘完成「趴下、掩護、穩住」3要領，並於黃金10分鐘內完成就地掩蔽、疏散路線演練及中央廚房火災搶救。副市長林依瑩、教育局副局長劉火欽等人也到場體驗，並了解整個演練流程。

林依瑩表示，台中歷經921大地震，石岡、東勢是重災區之一，石岡國中當時也全倒重建，人類生命脆弱可見一斑。防災演練落實及民眾正確防災生活觀念與教育非常重要，石岡國中作為示範學校，邀請全市教師觀摩，每個教師都是寶貴的防災種子，藉此將正確防災觀念散播到各地，拯救更多生命。

教育局也說，市府為落實防災教育，從104年就成立防災教育輔導團，輔導各校推動防災教育，並連續2年獲行政院災害防災訪評業務6都第1名，梧棲國小及沙鹿國小更獲得防災校園建制執行績優學校。

教育局表示，每年都會辦理防災模擬觀摩，教育學生從小培養良好防災意識，今年國家防災日演練活動，全市所屬各級學校都會一起進行，各學校也都已安裝中央氣象局的地震預警軟體，並與學校廣播系統連線，提醒師生做好掩護三動作，以降低地震災害。