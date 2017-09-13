熱愛鄉土 退休校長莊興惠用畫筆為老屋留下紀錄

2017-09-13 16:54

〔記者廖雪茹／新竹報導〕熱愛鄉土的退休校長莊興惠，數十年來協助訪查及撰編新竹縣地方文史，感嘆老屋日漸殘破、甚至遭拆除消逝，十分不捨，便自我摸索，以水彩畫下客庄伙房屋作紀錄，即日起受邀在大華科技大學圖書館藝文中心，展出40幅創作。

「老屋情懷–尋覓傳統建築的味道」莊興惠個展，今天開幕茶會，縣長邱鏡淳、芎林鄉長莊雲嬌等人都肯定莊校長默默耕耘地方文史的用心；因老屋畫作突顯客家文化的特有風采，因此縣府將其作品，集結出版2017年「畫我竹縣物豐景秀」月曆，成為出國交流的贈禮之一。

前關西國中退休校長莊興惠，15年前因編寫「芎林鄉誌」展開田野調查，驚嘆家鄉磚造房子的獨特魅力，因此走訪各鄉鎮拍照並記錄；隨著時間流逝，老屋日漸殘破，甚至被拆除消逝，因此他陸續用水彩繪製一幅幅客家伙房屋留念。

大華科大校長李右婷表示，莊校長未受過正規繪畫訓練，靠興趣自行摸索，畫出自己的寫實風格，相當難得。適逢創校50周年，邀請莊校長協助規劃這場文化藝術饗宴，展期到11月2日，歡迎鄉親踴躍蒞校觀賞。

退而不休的莊興惠，除身兼新竹縣政府聘任督學、新竹縣文化局新竹文獻編輯委員等，也在社區大學、樂齡學習中心擔任客家鄉土文化課程講師，103年曾榮獲績優台灣鄉土文史教育及藝術社教有功人員獎。#