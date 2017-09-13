砍營養午餐 新竹縣擬開辦弱勢學童營養早餐

2017-09-13 16:49

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣長邱鏡淳今天下午接受華夏社會公益協會捐款160萬，以免費提供全縣弱勢小學生們吃陽光早餐時，被該協會理事長王如玄、副理事長杜夷波、以及常務理事吳清山說服，點頭答應趕在他明年卸任前，於明年的教育預算內，透過調配、增編科目卻不加預算的方式，免費供應全縣弱勢小學生「營養陽光早餐」，幫助這些小孩健康長大、讓他們可以有更好的學習身心狀況。

杜夷波說，他們在新竹縣資助低收入戶等弱勢小學生陽光早餐著眼在於這些孩子正邁入青春期，需要大量的營養幫助長大。他們若能好好吃早餐，除了更有體力且安定於課堂上學習，他也發現有孩子為了吃早餐而更愛上學。

不過他們從98學年度開始這樣做以後，一直期待縣府可以「共襄盛舉」把這個陽光早餐列入官方預算，不管經費編列多少，就算不足，該協會也可以師出有名幫忙勸募，但是始終不可得。

杜夷波直言，邱鏡淳個人雖很支持，甚至自掏腰包捐款一起供應弱勢學童的早餐，但未來新上任的縣長不知是否一樣「給力」，萬一不是，那些長期受助的弱勢孩子不就早餐「斷炊」？

該協會常務理事吳清山也是前教育部國教署署長，他說，台北市在他擔任教育局局長時啟動扶弱早餐計畫，迄今局長已經換過6個了，就是因為有官方預算科目在挺，所以這個資助計畫始終沒有斷過。

縣長邱鏡淳拿出圖表讓王如玄等了解新竹縣的財政困境，以及近年縣府對社福經費的調整趨勢。

是他聽完杜夷波等人的顧慮後深表認同，當場指示坐在一旁的教育處處劉明超立刻清查全縣國小低收入戶等的弱勢學生有多少人，在不增加明年度支出的前提下調配預算列入科目，讓新竹縣的弱勢小孩能有份營養早餐可以享用。

邱鏡淳也強調，今年初因為審計室的壓力，不得讓新竹縣國中小學生的營養午餐必須排富，但是弱勢學生的營養午餐依舊由縣府負擔。現在一樣站在濟弱的立場，他願意明年開辦弱勢小學生的營養早餐，讓下一代成長得更健康。