大學就業力排名跌出百名外 台大回應了！

2017-09-13 17:37

〔即時新聞／綜合報導〕今天「英國高等教育調查公司（QS）」公布2018大學畢業生就業力排行榜，台大從去年的61名跌出百名之外，排名在101至110名。對此，對此，台大表示，這個調查公司並未向學校拿取資料，所有資料都是逕自從網路等管道來取得的，不一定準確或是最新的，因此對於排名結果「參考就好」。

「英國高等教育調查公司」今公布2018大學畢業生就業力排行榜，總共有495所學校上榜，美國史丹佛大學蟬聯第一；台灣則有台灣大學、成功大學、交通大學、台灣科技大學、中山大學、中央大學，以及清華大學等7所大學上榜，但排名幾乎都退步。其中台灣排名最好的台大，從去年的61名退步至百名外，排名落在101至110名。

據《中央社》報導，台大研發長李芳仁則指出，「英國高等教育調查公司」所做的這項調查，並未向學校拿取資料，調查所需的資料都是他們私下透過網路等方式來取得的資訊，不一定是準確或是最新的資訊，若是沒有得到相關的資料而用推估的方式來算分，可能會不太精準，也會影響分數，所以對這項調查排名可以「參考就好」。

李芳仁認為，國外機構若要進行評比，為了公平起見，應該要有SOP流程，最好的方法當然是直接向學校拿取官方正式的資料，這樣評比才有相對的正確性和精準性。