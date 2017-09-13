瑞芳68歲熱血阿嬤 推菜籃車「漂書」千本

黃素娥阿嬤擔任新北市立圖書館瑞芳分館志工，用菜籃「漂書」到瑞芳火車站。（記者林欣漢攝）

2017-09-13 16:39

〔記者林欣漢／新北報導〕68歲阿嬤黃素娥在新北市立圖書館瑞芳分館當了6年志工，前年起，圖書館在台鐵瑞芳火車站設置漂書點，黃素娥於是運用買菜、復健的空檔，順路到圖書館將書本放進菜籃車裡，再「漂書」到車站給旅客，2年多來已「漂」了超過1000本書，阿嬤說，看到自己親手整理的書被遊客取閱，心裡有滿滿的成就感！

黃素娥說，小孩都在外地上班，平時家裡只有自己一個人，一開始當志工只是想打發閒暇時間，也認識新朋友，前年圖書館到瑞芳車站設置漂書點，她從家裡到圖書館當志工的路上會經過菜市場，想到可以利用買菜空檔，用菜籃車漂書給旅客閱讀。

每星期有2天，黃素娥上午買完菜後，就會到圖書館裝滿書，再拖著裝滿書、重約4公斤的菜籃車，走到500公尺外的瑞芳車站漂書站補充書籍，讓旅客閱讀好書，2年多來已「漂」了超過1000本書。

今年起，黃素娥因為脊椎問題，雙腿疼痛、行動不便，需要到醫院復健，她仍會抽空送書。黃素娥說，看到每一本親手整理的書被人取閱，就很有成就感，也希望能為家鄉貢獻心力，讓更多人從閱讀得到快樂，會繼續送書到不能送為止，將一本本好書持續推廣出去，讓瑞芳充滿書香。

新北市立圖書館瑞芳分館主任胡麗珠說，黃素娥6年前加入志工行列，協助圖書加工、整書上架、排架，前年志工服務時數144小時，是瑞芳分館第一名，圖書館推廣漂書運動，志工們是幕後的最大功臣。