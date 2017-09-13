悠遊卡聯手3大超商 UUPON點數5倍送

2017-09-13 16:26

〔記者黃建豪／台北報導〕悠遊卡公司今天宣布，紅利點數平台UUPON首度聯合全家、萊爾富、OK共3家特約超商推出「超贈點」活動，從9月13日起至12月31日止，在超商消費滿100元以上，就會贈送UUPON點數10點，當於原贈點5倍送優惠。

悠遊卡公司表示，繼全家便利商店之後，萊爾富與OK超商亦分別於今年3月及5月成為UUPON特約商店，讓UUPON成為市場上唯一可以使用悠遊卡且橫跨三大超商共同累積兌點的紅利點數，因此於三大超商三大超商推出「消費滿額贈點」、「點點變現金」、「悠遊卡LINE好友專屬加碼」三重好康大放送活動。

悠遊卡公司說明，活動第一重的「滿額贈點」，從9月13日至12月31日持已綁定UUPON會員的悠遊卡，至全家便利商店、萊爾富、超商單筆消費滿100元（含）以上，就送UUPON點數10點（單筆不累贈）。

第二重「點點變現金」，讓UUPON點數可兌換悠遊卡儲值金，每200點可兌換50元，每點數價值0.25元，相當於0.5%回饋率，也可兌換超商現金折價券，每67點即可兌換20元，每點價值0.3元，相當於0.6%回饋率，另外還有咖啡、茶葉蛋、霜淇淋等多項好禮可以兌換。

第三重則為「悠遊卡LINE好友專屬加碼」，即日起至10月10日以前，成為悠遊卡LINE官方帳號好友，登錄卡號、消費滿100元，可抽悠遊卡千元儲值金，名額共10名，將於10月25日在悠遊卡LINE官方帳號公佈得獎名單，並於10月31日前寄出贈品。