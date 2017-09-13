封閉數月 高屏溪舊鐵橋屏東端近日開放

高屏溪舊鐵橋屏東端。（記者羅欣貞攝）

2017-09-13 16:23

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國定古蹟下淡水溪鐵橋屏東端，因枕木年久失修，屏縣文化處爭取文資局補助，進行枕木抽換工程，經過數月封閉施工，目前已完工，屏縣文資所表示，近日驗收後即可重新開放，趕在本週末前開放應該沒有問題。

下淡水溪鐵橋（高屏溪舊鐵橋）於1913年完工，曾經是聲名遠播的遠東第一長橋，後因鐵橋日漸不敷運輸使用，台鐵於其旁闢建雙軌混凝土大橋，1987年通車，下淡水溪鐵橋才完成歷史任務，現為國定古蹟。

屏東端的舊鐵橋經保留整修，讓民眾得以行走其上，遠眺高屏溪夕照美景，屏東縣政府去年春節起認養代管，但因鐵橋枕木年久失修，今年獲文化部文化資產局補助約350萬元，進行枕木維修工程。

屏縣文化處文資所主任王文章表示，屏東端鐵橋有8跨，每跨長約60多公尺，第一期維修長度約3跨抽換近300根枕木，期間封閉約2至3個月，目前已經完工，近日完成驗收即可重新開放。

文資所也呼籲民眾，行走在鐵橋上，請盡量利用兩側步道，並小心凸出的鉚釘，文化處目前在鐵橋派有管理員，也請遊客配合相關規定。鐵橋聯外道路有3處，城鄉處也正進行改善工程，預計年底完成。