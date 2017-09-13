企業籲修法限制工會數量 學者：不該走回頭路

2017-09-13 16:13

〔記者吳柏緯／台北報導〕近年台灣工會運動蓬勃發展，連帶帶動許多工會成立，有些企業認為工會太多恐不利企業營運，盼縮減工會數量、限制單一工會。對此勞動學者認為，台灣複數工會的發展才剛萌芽，不應在此時走回頭路。

台大國發所教授辛炳隆表示，單一工會與複數工會各有利弊，要怎麼做全取決於行政部門的政策與態度，而目前台灣確實是要大力推動成立複數工會，實際上這也是一個進步的做法，因為透過工會間的競合，可以確實保障勞工的權益。

對於外界質疑複數工會可能會使外部工會介入企業運作或是影響企業的營運，辛炳隆則認為，外部工會介入的原因，往往都是企業本身沒有工會，或企業工會被資方把持。若員工可以透過企業工會表達意見、爭取權益，那麼雇主就不需擔心外部工會介入，甚至漫天喊價。

辛炳隆進一步表示，複數工會的出現也能讓勞工有所選擇。隨著複數工會的發展將可以讓勞工知道那些工會是真的能幫忙爭取權益，那些是不良的工會。藉著這樣的機制，未來工會的數量也許會慢慢減少，但留下來的將會是真正能保障勞工權益的工會。他並強調，台灣發展複數工會的時間不長，應該還要觀察一段時間，若現在就將複數工會全盤否定，只是走上回頭路。

外界認為複數工會恐讓華航罷工的情況成常態，不過辛炳隆認為，華航罷工案之所以後續衍生出這些問題，癥結點並不再工會的數量，而是當下政府處理得太急，對於工會提出的訴求照單全收，卻沒有謹慎評估所造成。