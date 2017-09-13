在地食材特色料理大學堂 推廣外埔美食

2017-09-13 16:07

〔記者張軒哲／台中報導〕為推廣在地料理特色，由外埔區公所主辦「食尚農村‧龍耀外埔」在地食材特色料理大學堂，今日於外埔區公所舉辦，邀請龍德家商餐飲科系教師群前來設計並示範製作外埔在地食材特色料理，未來盼能推廣農家住宿讓遊客製作與食用在地料理。

台中市道卡斯青年工作會邀請師資呂美惠與曾婕聆授課，舉行在地料理活動，因正值炎夏，眾人以外埔聞名的火龍果，製作夏日水果捲，以精緻擺盤呈現，令人食慾大開。

而參與此次大學堂「台中市道卡斯青年工作會」理事長施志昌表示，很多地方被觀光化後，西式速食進駐，往往讓當地料理特色消失。現在希望推廣的不單單只是以外埔地名而成的料理，而是要把焦點放在生活在外埔土地上的區民，創造能夠真正品嚐到在地、當下的家庭所食用的鄉土料理機會。未來更希望能營構在當地的農家住宿、一起製作與食用料理的機會。

外埔三崁里居民紀雯苓說，外埔慢慢有青農聚集，正在一改以往的農法，開始積極投入無農藥、有機肥料的生產方式。青農耕作的農產品，在透過料理的方式，融入在地特色文化，可以向外界傳播產品的魅力。

台中花卉博覽會於明年登場，而為了讓到外埔賞花遊客品嘗在地好食材，施志昌表示，將促成更多生產者與業者的結合，也期待創造新農業。而地方有了新產業，相信有更多年輕人願意返鄉，一起創造故鄉的繁榮。