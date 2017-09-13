池上富興社區農家換菜桌 變身好物環保市集

富興社區居民每週二上午都會拿出家中好物，在社區的環保市集中銷售。（記者王秀亭攝）

2017-09-13 15:58

［記者王秀亭／台東報導］池上鄉富興社區每週二上午在頭目打鹿岸有個「綠色好物環保市集」，社區居民會拿出自家栽種的盛產蔬果，或手工藝品，以物易物，沒東西可換就用錢買回家，甚至有外地民眾聞訊到此「尋寶」。

富興社區發展協會計畫執行長陳莉蘋表示，環保市集源起於3年前，社區長輩們在自家栽種蔬果，盛產期常會多到吃不完，乾脆在參加社區關懷據點時，和其他長輩交換，大家一起將蔬果放在「換菜桌」後各取所需。

陳莉蘋說，時間一久，換菜桌上的東西越來越多元，只要家中有多的物品都會拿來交換，包括自產自銷農戶的農產加工品，連真空包裝米、阿美族長輩自釀的小米酒、小辣椒等也是桌上物，還有阿嬤利用啤酒拉環手工製作的環保包、小耳飾等手工藝品，也成換菜桌上的好物，一桌早已不夠放，現在擺個兩、三桌是常態。

富興社區發展協會遂將換菜桌轉型為固定的環保市集，每週二上午在社區裡擺攤，只要社區居民家中有好物都能擺在市集裡，若遇有社區大型活動或其他團體到社區參訪，環保市集也會出現，透過這種方式，讓更多民眾認識富興社區的相關產業。