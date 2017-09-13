天空步道商店街強化玻璃又破了！鄉公所：施工瑕疵

2017-09-13 15:52

〔記者花孟璟／花蓮報導〕強化玻璃步道竟裂開成「蜘蛛網蚊」，這樣可怕的步道你敢走嗎？花蓮豐濱鄉公所規劃的親不知子海上古道，開幕短短2個多月屢傳強化玻璃破裂，繼7月初海上古道強化玻璃遭人惡意破壞，這次再傳新機隧道商店徒步區，地面的強化玻璃燈箱又破了16片。

對此，豐濱鄉公所秘書林慶龍說，經檢查發現，破損商店區步道的強化玻璃有施工瑕疵，沒有放塑膠墊片，導致玻璃「硬碰硬」，直接接觸水泥框才使玻璃破裂，強調將重新施工更新。

花蓮親不知子海上古道，今年7月開幕以來，每天平均3000名遊客進入，步道全長150公尺，玻璃路段約30公尺，估計暑假期間門票收入已經讓鄉庫進帳1300多萬元，接近20萬人次參觀。

由於海上古道約有30公尺是鏤空的鋼骨強化玻璃步道，為求安全起見，同一時間最多管制100人進入，因此在步道外等候的大批遊客，為了躲避大太陽，多半會先到新機隧道商店區參觀。

這次發生強化玻璃裂開的新機隧道，長度約60公尺，改成商店徒步區及隧道藝廊後，地面有一排強化玻璃製作的效果燈箱，走在玻璃上面可以看見燈光從地底透出，很有「氣氛」。但過完一個暑假，隧道內至少有16片強化玻璃已破成「蜘蛛網狀」，讓遊客看得「心驚驚」。

遊客陳先生說，隧道的步道是強化玻璃，海上古道也有強化玻璃，看到玻璃一直破裂也會擔心是不是海上古道的玻璃也有安全問題？

鄉公所秘書林慶龍則強調，海上古道的玻璃路段，有確認過都是採取二層的設計，且中間有放置塑膠墊片，有所緩衝，絕對是安全無虞的；只有隧道內的強化玻璃步道有施工瑕疵，因為沒有放塑膠墊片，長時間重複踩踏才會導致破裂。

他說，親不知子海上古道7月起至今都還算試營運階段，預計11月以後辦理正式開幕，將會在揭幕前做整體改善，確保遊客安全。