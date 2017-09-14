把狗狗養在陽臺...牠做這件事讓主人大崩潰！

網友搬新家，將狗狗暫時養在陽台，頑皮的牠把水龍頭打開，竟讓10樓的家成為一片汪洋。（張睿澤授權提供）

2017-09-14 17:10

〔影音新聞／綜合報導〕明明家住10樓，竟然淹起大水？網友張睿澤日前分享一段影片，他最近搬新家，還沒買新家具，屋內倒是成了大型游泳池，而闖禍「兇手」正是自己所收養的米克斯犬「Turbo」，頑皮的牠將陽台的水龍頭打開，才讓家裡淹大水，影片中，還看得見Turbo在陽台無辜地對主人搖尾巴，讓主人崩潰大喊：「我他X的現在到底該怎麼辦？！」

張睿澤日前po文表示，因為近期才剛搬家，仍在挑選室內狗籠，才會暫時讓狗狗待在陽台，不料牠將陽台水龍頭打開，狗毛又堵塞住排水孔，水就延著紗窗縫隙一直往屋裡流，家中各處都淪陷。

他在影片中描述災情：「水流了一整天，現在整個房子裡面全部積水，大概到腳踝啦，不誇張！整個房間吼～木頭地版全毀；還好電腦有架高，不然也是他X壞掉；儲藏室地上東西全部壞掉；廚房整個變瀑布，還有漩渦！睡覺這間、小孩房，床全部泡在水裡面，太誇張了啦～」

後來為了關閉水龍頭，他只好將陽台的門打開，不過開門瞬間，陽台的水也又瞬間全湧入屋內，在陽台的狗狗還一臉無辜地搖尾巴，令他更加崩潰。

不過，事後主人除了將這段讓他又氣又好笑的影片po上網外，也特地發文解釋，雖然這次的家中災情慘重，但第一時間，他除了把水龍頭關上、暢通陽台排水口外，就是先把Turbo的身體吹乾，才開始整理家中的環境，沒有處罰Turbo，更不可能棄養牠。

這段影片引起網友熱烈迴響，3天來已逼近50萬人觀看，網友紛紛表示：「對不起，雖然有點可憐但我笑了...」、「牠在抗議牠不想待在陽台啦」、「這狗太厲害了，下次記得訓練牠關水龍頭」。